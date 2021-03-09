Арктику очистят от лома черных металлов

Якутию очистят от лома черных металлов, его объем сейчас составляет 5 миллионов тонн. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республики Саха.

За год планируют вывезти 200 тысяч тонн. Работы по сбору и вывозу лома к местам переработки начнутся с Усть-Янского района республики, где сегодня скопилось уже 1,7 миллионов тонн.

Генеральная уборка — один из приоритетов стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года. Сейчас власти Заполярья сосредоточены на ликвидации и консервации хвостохранилищ промышленных объектов, скоплений лома черных и цветных металлов.

Ранее в Якутии объявили о создании биотехнологического кластера. Власти намерены построить ряд крупных медицинских центров в Якутске и районах, а также заняться развитием биотехнологий.