Российские биатлонистки остались без медалей в спринте на последнем этапе КМ

Российские биатлонистки остались без медалей в спринте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победу в гонке, которая прошла в пятницу, 19 марта, одержала норвежка Тириль Экхофф. На втором месте с отставанием в 2,5 секунды оказалась итальянка Доротея Вирер. Тройку сильнейших замкнула еще одна представительница Норвегии Ингрид Тандерволд. Она проиграла победительнице 6,7 секунды.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева. Она прошла дистанцию в 7,5 километра без промахов и заняла 16-е место с отставанием 38,9 секунды.

Этап Кубка мира в Эстерсунде — последний в сезоне. 19 марта также пройдет мужской спринт. Гонка начнется в 17:30 по московскому времени.