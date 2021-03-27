В Госдуме раскритиковали оценки россиянам в танцах на льду на чемпионате мира

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев подверг критике судейские оценки россиянам Александре Степановой и Ивану Букину на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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По его словам, спортсмены по итогам ритм-танца должны были занять более высокое место. Свищев также отметил, что если низкие оценки имеют политический подтекст — нужно разбираться.

Золотые медали в танцах на льду завоевали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Их партнеры по сборной Степанова и Букин продемонстрировали пятый результат.

Танцы на льду завершили программу чемпионата мира. Россияне остались без золота только в мужском одиночном катании. У женщин победу одержала Анна Щербакова, а соревновании пар первенствовали Александр Галлямов и Анастасия Мишина.