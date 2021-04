Десятки контейнеровозов застряли в водах США

Десятки контейнеровозов с грузами стоимостью в миллионы долларов застряли в водах США. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal в ролике, опубликованном в Twitter.

Судам пришлось встать на якорь у берегов Калифорнии из-за того, что в портах их не успевают разгружать. Задержка вызвана тем, что с конца прошлого года ряд американских ретейлеров и производителей сильно нарастил импорт. Таким образом они планировали пополнить склады, опустошенные в первые месяцы пандемии, отмечает издание.

23 марта гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. В понедельник, 29 марта, контейнеровоз удалось ненадолго снять с мели, но из-за сильного ветра оно вновь перегородило канал. Спустя несколько часов Ever Given все-таки смогли сдвинуть с места. Навигация возобновилась к вечеру понедельника.

Российский эксперт Алексей Безбородов заявил, что причина инцидента — недосмотр администрации канала: у его берегов не должно быть отмелей.