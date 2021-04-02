В МИД России ответили на слухи о грядущей войне с Украиной

Слухи о грядущей войне с Украиной — не более чем дезинформация. Так на них ответил заместитель главы российского МИД Андрей Руденко, передает РИА Новости.

«Разговоры о грядущем конфликте России с Украиной — очередной фейк», — приводит агентство слова дипломата.

Он подчеркнул, что российское государство не заинтересовано в каком-либо конфликте с Киевом — тем более военном. РФ, по словам Руденко, никоим образом не подрывает усилия ОБСЕ по деэскалации ситуации на Украине.

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. После этого украинский министр обороны Андрей Таран провел беседу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Во время встречи представитель Киева указал на «системную эскалацию ситуации» и обвинил Россию в том, что она не хочет «подтвердить приверженность режиму прекращения огня».

Вашингтон, в свою очередь, пообещал поддерживать Киев, поскольку он «защищает свой суверенитет и территориальную целостность».

До этого Главное управление разведки министерства обороны Украины предупредило о готовности России к введению регулярных подразделений вооруженных сил на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

31 марта издание The New York Times со ссылкой на одного из американских чиновников сообщило, что Россия якобы стягивает свои войска к границе с Украиной.

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