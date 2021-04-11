Боксер-тяжеловес нокаутировал соперника за 15 секунд

Нигерийский боксер-тяжеловес Адедеджи Адегбола праздновал победу на любительском турнире в Бенине. Ролик доступен в Twitter-аккаунте The Guild Nigeria.

Ondo heavyweight boxer, Adegbola Adedeji knocks out opponent in 15 seconds pic.twitter.com/dfo1nHZisL — The Guild Nigeria (@TheGuildng) April 10, 2021

Адегбола нокаутировал оппонента Олувафеми Адетойе за 15 секунд. Схватка прошла в рамках Национального спортивного фестиваля. Победа позволила начинающему боксеру занять место в полуфинале турнира тяжеловесов и получить шанс выиграть медали турнира.

10 апреля сообщалось, что на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сирийский тяжеловес Ярис Данхо одержал победу над Йорганом де Кастро из Кабо-Верде. Он так же нокаутировал оппонента в первом раунде противостояния.

14 февраля мексиканский боксер Маурисио Лара одержал победу над британцем Джошем Уоррингтоном на стадионе Уэмбли в Лондоне. Обозреватель The Sun назвал удар в исполнении 22-летнего мексиканца сокрушительным.