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Китай осудил «однобокие» санкции США против России

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Чжао Лицзянь
Чжао Лицзянь
Фото: Andy Wong / AP

Китай осуждает «однобокие» санкции США против России. Об этом заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, его слова приводит ТАСС.

«Новые санкции США против России — однобокие меры гегемона, против которых выступает все мировое сообщество», — заявили в ведомстве. Вместе с тем в Пекине выразили надежду на то, что Вашингтон и Москва смогут решить противоречия путем диалога.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.

Позже в Белом доме сообщили, что то, что США не ввели новые санкции против газопровода «Северный поток-2» 15 апреля, не значит, что их больше не будет. При этом пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки отказалась прокомментировать, были ли согласованы новые санкции против «Северного потока-2» или нет.

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