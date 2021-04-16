Китай осудил «однобокие» санкции США против России

Китай осуждает «однобокие» санкции США против России. Об этом заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, его слова приводит ТАСС.

«Новые санкции США против России — однобокие меры гегемона, против которых выступает все мировое сообщество», — заявили в ведомстве. Вместе с тем в Пекине выразили надежду на то, что Вашингтон и Москва смогут решить противоречия путем диалога.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.

Позже в Белом доме сообщили, что то, что США не ввели новые санкции против газопровода «Северный поток-2» 15 апреля, не значит, что их больше не будет. При этом пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки отказалась прокомментировать, были ли согласованы новые санкции против «Северного потока-2» или нет.