Защитник сборной Англии подвергся вооруженному ограблению

Защитник итальянской «Ромы» и сборной Англии Крис Смоллинг подвергся вооруженному ограблению в собственном доме. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Злоумышленники в ночь на пятницу, 16 апреля, проникли в дом, где помимо игрока находились его жена и двухлетний ребенок. Футболиста вынудили открыть сейф, в котором лежали часы Rolex и драгоценности. Позже супруга игрока обратилась в полицию, ведется расследование.

В конце октября неизвестные обворовали дом главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки. В момент проникновения преступников в здании никого не было.

Смоллинг перешел в «Рому» в 2019 году из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Спустя год римский клуб выкупил его контракт. В нынешнем сезоне 31-летний защитник провел 14 матчей в чемпионате Италии. На счету футболиста голевая передачи и три желтые карточки. Смоллинг также отметился одним голом в 31 игре в составе сборной Англии.