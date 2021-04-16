Минюст США проверит российские компании на угрозы поставкам

Минюст США начал проверку «десятков российских компаний» на предмет потенциальной угрозы американским поставкам. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщило Reuters.

Как заявил журналистам помощник министра юстиции США Джон Демерс, процесс может занять месяцы, а решение в отношении отдельных российских компаний в дальнейшем будет принимать американский Минторг.

По словам Демерса, эксперты Минюста начали первый этап анализа «того, что нам нужно внимательно изучить». При оценке той или иной компании они будут проверять ее на связь с российскими спецслужбами. Также будут изучены иностранные компании, имеющие офисы в России.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. В МИД подчеркнули, что ответ Москвы на санкции будет «неотвратимым» и жестким.

В американской администрации указали, что Вашингтон намерен и дальше вводить экономически значимые санкции против Москвы в случае эскалации деятельности, которая вредит стране.