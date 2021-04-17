Футболист забил в «девятку» дальним ударом и принес команде победу

Защитник «Ансан Гринерс» Мин Юн-Йон отметился забитым мячом в матче второго дивизиона чемпионата Южной Кореи против «Пучхон 1995». Ролик доступен в Twitter-аккаунте K-League.

70’ GOAL! Bucheon FC 1995 0-1 Ansan Greeners



🧨 Boom goes the dynamite! Min Jun-yeong with a thunderous effort to give Ansan a late lead!

📺 Watch 𝗟𝗜𝗩𝗘: https://t.co/A2QSGWlehT#KLeague | #K리그 | #BUCvANS pic.twitter.com/OBYOhUiywY — K League (@kleague) April 17, 2021

Юн-Йон откликнулся на передачу партнера, который решил разыграть штрафной. Он получил мяч около центрального круга, затем продвинулся к воротам и нанес удар с дальней дистанции. Матч попал в «девятку». 24-летний игрок обороны отличился на 70-й минуте встречи, принеся команде победу в матче с минимальным счетом.

Ранее 17 апреля российский полузащитник «Ахмата» Георгий Мелкадзе отличился в матче чемпионата страны. Он поразил ворота «Химок» ударом через себя.

13 апреля нападающий «Шэмрок Роверс» Грэм Брук забил с центра поля. Мяч после его удара перелетел через голкипера команды соперника.