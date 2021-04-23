Санкт-Петербург примет дополнительные матчи чемпионата Европы

Часть игр чемпионата Европы-2020 перенесли в Санкт-Петербург и Севилью. Об этом в Twitter сообщил глава польского футбольного союза и вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Збигнев Бонек.

По информации функционера, в России пройдут игры польской сборной со Швецией (23 июня) и Словакией (14 июня), которые должны были состояться в Дублине. Кроме того, 19 июня Польша сыграет с Испанией в Севилье вместо Бильбао.

В Дублине также должен был состояться матч между Швецией и Словакией. Игру, которая намечена на 18 июня, вероятнее всего, перенесут в Санкт-Петербург. Отказ Дублина от матчей связан с ухудшением эпидемиологической обстановки.

В Санкт-Петербурге изначально были запланированы матчи Бельгия – Россия (12 июня), Финляндия – Россия (16 июня), Финляндия – Бельгия (21 июня), а также четвертьфинальная встреча (2 июля). Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.