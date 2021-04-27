В Кремле рассказали о борьбе с ростом цен

В Кремле рассказали о ходе борьбы с ростом цен. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подорожание продуктов питания и других товаров связано с мировой конъюнктурой, но правительство России успешно минимизирует эти тенденции. Его слова приводит ТАСС.

«Вы знаете, что эти мировые тенденции минимизируются у нас благодаря работе правительства, но все равно от мировой конъюнктуры трудно избавиться», — сказал он. Одновременно Песков указал, что более детальный анализ нужно спрашивать у правительства. «Можно только еще раз повторить, что макроэкономическая стабильность очевидна», — констатировал он.

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Ранее в апреле Генпрокуратура заключила, что за минувший год в России более чем в два раза выросло число нарушений, связанных с ценообразованием. Как рассказывал генпрокурор Игорь Краснов, борьба ведомства с ростом цен привела к тому, что выявлено 2295 нарушений, хотя еще в 2019 году было только 1129 случаев.

В ходе послания Федеральному собранию 21 апреля президент России Владимир Путин призвал не допустить ситуации, когда государственное регулирование цен привело к пустым полкам, как в 1980-х и начале 1990-х годов. По его словам, не следует отказываться от рыночных механизмов регулирования стоимости продуктов питания, чтобы гарантировать предсказуемость цен.

По данным Минсельхоза, в 2021 году россиян ждет умеренное подорожание продуктов. Министерство подчеркнуло, что это стало возможным благодаря принятым правительством мерам, в частности временному установлению фиксированных розничных и отпускных цен на сахар и подсолнечное масло.