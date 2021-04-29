Двое мужчин завели лошадь в лифт и были арестованы

Двое жителей израильского города Тель-Авив были арестованы полицией после того, как завели лошадь в лифт одного из жилых домов. Их подозревают в жестоком обращении с животным. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на телеканал Channel 12.

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Инцидент попал на видео, которое опубликовали в Telegram-канале LifeShot. На кадрах видно, как двое мужчин походят к лифтам вместе с лошадью. Вскоре приезжает подъемник, и владельцы животного пытаются завести его внутрь. Лошадь некоторое время стоит на месте, однако мужчинам все же удается завести ее в лифт. Несколько секунд спустя лошадь выходит. В этот момент в помещении появляется другая жительница.

Полиция заинтересовалась произошедшим после сообщения местного жителя. Один из мужчин пояснил, что вместе с лошадью пришел в гости к своему другу. Он не смог оставить дорогое животное снаружи, так как опасался, что его украдут. «Нигде не было написано, что лошадь нельзя заводить внутрь», — заявил владелец.

Сотрудники правоохранительных органов попросили ветеринаров осмотреть животное, чтобы установить, не подвергалось ли оно жестокому обращению. Одного из мужчин отпустили, а другой остался под стражей из-за обстоятельств, не имеющих отношения к случившемуся.

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