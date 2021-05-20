Дырявая труба оставила лужи у здания правительства Петербурга

Около здания правительства Санкт-Петербурга случился прорыв дырявой трубы. В результате на улице остались лужи. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на местный водоканал.

Коммунальная авария произошла днем 20 мая в Центральном районе в Смольном проезде. Представители водоканала рассказали, что получили вызов о прорыве трубы рядом со зданием правительства города. В итоге на территории появилась вода.

На место выехали коммунальщики. Они обнаружили на сети течь диаметром 200 миллиметров. Во второй половине дня вытекание локализовали. По данным службы, все постройки обеспечены водоснабжением.

В марте из-под асфальта на улице Исполкомской в Санкт-Петербурге забил фонтан кипятка. Авария произошла из-за прорыва трубы горячего водоснабжения. Напор поднялся выше четырехэтажного дома и достиг 12-15 метров. На место выехали коммунальщики, которые пообещали привести участок в порядок.