Возглавлявший сборную России на Евро-2012 тренер завершил карьеру

Нидерландский тренер Дик Адвокат, возглавлявший сборную России на чемпионате Европы по футболу в 2012 году, завершил карьеру. Об этом сообщает De Telegraph.

Последним матчем для 73-летнего Адвоката, который с 2019 года работает в роттердамском «Фейеноорде», стала встреча с «Утрехтом». «Фейеноорд» победил со счетом 2:0, что позволило ему выйти в квалификационный раунд Лиги конференций. После финального свистка Адвокат не сдержал слез.

О решении завершить тренерскую работу по окончании сезона голландец заявил в декабре 2020 года. Причину он не называл.

Адвокат начал карьеру тренера в 1980 году. Он работал в таких клубах, как голландский ПСВ и турецкий «Фенербахче», а в России с 2006 по 2009 год возглавлял петербургский «Зенит». Он привел сине-бело-голубых к победам в национальных чемпионате и Суперкубке, а также Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА.

Сборную России Адвокат тренировал с 2010 по 2012 год. На Евро-2012 российская команда под его руководством заняла третье место в группе. Кроме того, с 1992-го по 1994-й, с 2002-го по 2004-й и в 2017 году специалист возглавлял сборную Нидерландов, в 2005-м — команду ОАЭ, с 2005-го по 2006-й — Южной Кореи, с 2009-го по 2010-й — Бельгии, в 2014-м — Сербии.