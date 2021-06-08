Глава мировой федерации MMA оценил шансы Нурмагомедова выступить на Олимпиаде

Президент Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) Керрит Браун оценил шансы бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова выступить на Олимпиаде. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению функционера, спортсмену вполне по силам сделать это. Он также отметил, что принимать участие в Играх могли бы и любители, и профессионалы.

Браун добавил, что попасть в программу соревнований в качестве выставочного вида спорта MMA смогут не раньше 2028 года. Через семь лет Игры пройдут в Лос-Анджелесе.

Нурмагомедов покинул MMA в октябре 2020-го после победы над американцем Джастином Гейджи. Он заявил, что пообещал это матери. 32-летний спортсмен — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.