Уникальную квартиру выставили на продажу в Москве

Квартира в легендарном доме на Котельнической набережной выставлена на аукцион по стартовой цене 12 миллионов рублей. Лот расположен на 13 этаже сталинской высотки, говорится в сообщении Центра управления городским имуществом, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Материалы по теме Прожиточный минимум Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей Морской бой. Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?

Как отмечают в столичной мэрии, «квартира находится в уникальном объекте, являющемся символом советской эпохи». Это «однушка» общей площадью 53,1 квадратного метра. Судя по фотографиям объекта, он реализуется без отделки.

«Будущему владельцу достанется просторная однокомнатная квартира с видом на Яузу и Красную площадь. В доме расположены продуктовый магазин, кафе и кинотеатр, рядом рестораны, бары и музеи. В пешей доступности — метро «Таганская» и «Китай-город», также Садовое кольцо», — уточняется в сообщении.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 июля, торги пройдут 21 июля 2021 года.

Ранее Центр управления городским имуществом сообщил об организации торгов по продаже микроквартир в престижных районах Москвы. Купить лоты можно по цене от 3,5 миллиона рублей. Самый дешевый из представленных объектов — студия общей площадью 11,8 квадратного метра на улице Арбат. Она расположена в доме середины XIX века.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru