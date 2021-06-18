Россия призвала Совбез ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР

Россия призывает Совбез ООН осудить произошедшее 11 июня нападение украинской диверсионной группы на пост ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), в результате которого погибли пять военнослужащих. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте постпредства России в ООН.

«Россия призывает членов Совета Безопасности осудить это бессмысленное и жестокое нападение Вооруженных сил Украины на пост ополченцев Луганска, ставшее прямым нарушением минских соглашений», — говорится в сообщении. Отмечается, что у Москвы особое беспокойство вызывает «прямое пособничество преступлениям киевского режима против своих мирных граждан западных государств».

Кроме того, в постпредстве обратили внимание на то, что нападение произошло после телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена 8 июня и после поездки Зеленского на линию соприкосновения в Донбассе 8-9 июня.

Убийство пятерых военных в населенном пункте Голубовское произошло 11 июня. Сообщалось, что за этим стоят украинские диверсанты, проникнувшие на территорию ЛНР. Офицер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко тогда заявил, что бойцы Народной милиции были застрелены в упор в голову. Позже он добавил, что при нападении использовалось оружие образца НАТО.

Глава республики Леонид Пасечник связал произошедшее с предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Таким образом, считает политик, Киев старается расшатать режим перемирия в Донбассе.