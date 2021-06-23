Санкт-Петербург стал больше

Совет Федерации расширил границы Санкт-Петербурга из-за создания искусственных земельных участков в Финском заливе, передает «Интерфакс».

В законе Санкт-Петербурга от 2005 года о генеральном плане города говорится о расширении его территории за счет намыва земли в акватории Финского залива, который находится в федеральной собственности.

Речь идет о Южной дороге, участке 21 (Невская губа Финского залива (Балтийское море) в районе западной части Крестовского острова), юго-западной части акватории Невской губы Финского залива Балтийского моря, а также юго-западной части Невской губы Финского залива Балтийского моря, находящейся восточнее Дамбы 1 Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

Эти территории помечены как «земли населенных пунктов». Уточняется, что они предназначены для размещения объектов внешнего водного транспорта города.

Ранее сообщалось, что в Петербурге затонуло маломерное судно после столкновения с теплоходом. Инцидент произошел в акватории средней Невки в районе 2-го Елагина моста.