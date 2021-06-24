Microsoft прекратит возвращать деньги за Cyberpunk 2077

Microsoft остановит гарантированный возврат средств за покупку Cyberpunk 2077. Об этом сообщается на странице поддержки компании.

Расширенная политика возврата, действовавшая в отношении тайтла от CD Projekt RED, будет прекращена в июле. В компании рассказали, что Cyberpunk 2077 будет подпадать под стандартную политику возврата средств для цифровых покупок начиная с 6 июля.

Это означает, что пользователи и дальше смогут создавать заявки на возврат денежных средств за игру, однако нет гарантии, что Microsoft одобрит их. В сообщении от компании также уточняется, что большинство тайтлов не подлежит возмещению спустя 14 дней после их приобретения.

Microsoft расширила свою политику по возврату средств в отношении Cyberpunk 2077 спустя неделю после появления продукта в продаже. Это произошло на фоне технических проблем, с которыми столкнулись пользователи, в том числе Xbox-версии тайтла.

Cyberpunk 2077 была изъята из магазина PlayStation в декабре. В июне тайтл вернули, однако Sony предупредила, что пользователи консоли прошлого поколения PlayStation 4 могут столкнуться с проблемами производительности. В ходе процесса по возврату средств за Cyberpunk 2077 CD Projekt RED вернула 30 тысячам геймеров на разных платформах около 2,17 миллиона долларов.