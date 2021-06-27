В ДНР заявили о подавлении украинских огневых точек

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили о подавлении огневых точек Украины, с которых утром в воскресенье, 27 июня, была обстреляна Горловка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ДНР.

В ведомстве отметили, что их силы «были вынуждены открыть ответный огонь», руководствуясь мерами по усилению и контролю режима прекращения огня. Тем самым, добавили в Народной милиции, они защищали мирное население. Там подчеркнули, что вели огонь из вооружения, не запрещенного Минскими соглашениями.

В Народной милиции считают, что украинские силовики проигнорировали попытки «задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины».

Ранее произошел обстрел Горловки со стороны украинской армии. В результате осколочное ранение бедра получила женщина 1969 года рождения.