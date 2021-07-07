Женщина придумала способ сделать грязную посуду блестящей и изменила жизни людей

Блогерша по имени Лиз Амайя (Liz Amaya), снимающая видео о том, как создать в доме идеальную атмосферу, опубликовала в Instagram видео, в котором показала способ сделать грязную посуду блестящей. В комментариях многие люди отметили, что этот метод изменил их жизни.

Амайя из австралийского Брисбена рассказала, что всегда достает из посудомоечной машины блестящие столовые приборы без пятен и разводов. По ее словам, весь секрет заключается в использовании смятого куска алюминиевой фольги при мытье посуды.

«Сожмите лист фольги и положите в посудомоечную машину», — написала женщина. В ролике она показала, как разместила фольгу прямо в ящике для столовых приборов, а затем включила стандартный режим мытья.

Амайя заверили, что алюминиевая фольга помогает удалить ржавчину, полирует столовые приборы и возвращает им блеск. При этом эффект не ухудшается при взаимодействии с горячей водой и моющими средствами.

В комментариях пользователи описали этот трюк, как «гениальный» и «невероятный». «Как так?! Мой разум в шоке!» — написал один из юзеров. «Это отличная идея, я так впечатлен», — подчеркнул другой.

Ранее пользовательница Facebook нашла способ очищать самые труднодоступные места с помощью пылесоса. Своей находкой она поделилась в специальной группе.