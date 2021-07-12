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Арестованный российский политолог решил «не спешить домой» из-за границы

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Федор Крашенинников
Федор Крашенинников
Фото: Страница Федора Крашенинникова в Facebook
Арестованный за неуважение к власти политолог Крашенинников уехал из России в Литву

Арестованный за неуважение к власти российский политолог из Екатеринбурга Федор Крашенинников решил «не спешить домой» из-за границы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он проживает в столице Литвы Вильнюсе и не планирует в обозримом будущем возвращаться на родину, хотя изначально речь шла о кратковременном отъезде за рубеж, чтобы переждать «обострение интереса полиции» к его персоне.

«К сожалению, развитие ситуации в России все последние месяцы намекает, что спешить домой не стоит. Я остаюсь гражданином России, не обращался за политическим убежищем и не планирую этого», — заключил Крашенинников.

В июле 2020 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти. Его признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Защита намеревалась обжаловать приговор.

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