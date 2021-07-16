Бузова пообещала написать книгу об оправдании мужчин

Певица и телеведущая Ольга Бузова в своем подкасте «Бузова шоу» на платформе «Яндекс.Музыка» заявила, что готова написать книгу о том, как оправдать поступки многих людей, особенно мужчин.

В разговоре с Бузовой аферист Бальтазар Гайдн-Прохоров, который провел пять лет в тюремном заключении за мошенничество и хищение в особо крупных размерах, признался, что ранее у него было менее яркое имя. В ответ на это Бузова сначала удивилась, что мужчина отказался от подаренного родителями имени, а позже выразила понимание его решению. Певица подчеркнула, что умеет оправдывать поведение других людей и пообещала однажды написать об этом книгу.

«Я вообще могу выпустить книгу по оправданию поступков всех людей в этом мире, а мужчин тем более! Девчонки, реально, я когда-нибудь напишу книгу "Как оправдать мужчину". Я просто, мне кажется, чемпионка по этим моментам», — заявила Бузова с улыбкой.

Ольга Бузова рассталась со своим возлюбленным, блогером и рэпером Давидом Манукяном, известным под псевдонимом Дава в конце января 2021 года. Сам Дава позже заявил, что больше не хочет любви, поскольку ему так проще: «у меня не складывается», считает он.