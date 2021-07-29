Бронзовая призерка Таймазова рассказала о предвзятости судей на Олимпиаде

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова, завоевавшая бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 70 килограммов, рассказала о предвзятости судей. Ее слова приводит ТАСС.

«Говорили, что победе японки будут максимально способствовать, — это если выражаться цензурно. Я догадывалась, что будет очень тяжело, но не думала, что настолько нагло. Представить не могла, что будет столько предвзятости, — это чуть-чуть некрасиво», — заявила спортсменка.

Таймазова стала бронзовой призеркой 28 июля. В матче за третье место спортсменка одержала победу над Барбарой Матич из Хорватии. После поединка она заявила о недовольстве судейством на турнире.

В полуфинале россиянка провела 16-минутный поединок с будущей победительницей Игр японкой Тидзуру Араи. Россиянка несколько раз уходила от болевых соперницы, а также отказалась сдаваться во время удушающего приема и потеряла сознание.

