Лукашенко поручил подарить Тихановской печенье

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил подарить лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской печенье. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы официально с ними не имели никаких отношений, но я их очень хорошо знаю, я знаю, как проводятся вот эти мероприятия: надо встретиться, сделать фотографию и дать печенюшку. Ну, слава Богу. Если там уж действительно с печеньем проблемы, Роман, надо отправить несколько пачек», — сказал белорусский лидер, обращаясь к премьер-министру Роману Головченко.

Так Лукашенко отреагировал на то, что президент США Джо Байден после встречи с Тихановской угостил ее печеньем. Тихановская прибыла в США 18 июля. Она также провела переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и американским послом в Белоруссии Джули Фишер. При этом политик подчеркнула, что американские власти пока не дали четкого ответа на вопрос о новых санкциях против Минска.

Ранее Лукашенко прокомментировал встречу Байдена с Тихановской. Лукашенко подчеркнул, что с прошлого года не прекращаются попытки дискредитации Белоруссии на международной арене. «Мы наблюдаем серию бессмысленных демонстративных демаршей, особенно по периметру границ», — добавил он. Президент также рассказал про поддержку «беглых» белорусских оппозиционеров странами Запада.