Ростуризм раскрыл подробности о ситуации в российском туристическом секторе

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что российский внутренний туризм за первое полугодие 2021 года на 95 процентов восстановился к доковидному уровню. Об этом она рассказала в интервью ТАСС

По словам Догузовой, за первые шесть месяцев этого года в стране внутри страны отдохнули 24,6 миллиона человек. Это на 85 процентов больше аналогичного периода за прошлый год всего на пять процентов меньше доковидного 2019 года. При этом, это данные о тех туристах, кто останавливался в отелях. Сообщается, что еще примерно столько же путешествовали по стране без остановки в гостиницах, совершая однодневные экскурсии либо ночуя в частном секторе.

«Это очень хорошая динамика восстановления отрасли, выше, чем в большинстве стран. Мы прикладываем все усилия, чтобы сохранить набранный темп. Рассчитываем, что внутренний туризм полностью восстановиться уже к концу этого года», — заявила она.

По данным Ростуризма, абсолютным лидером по приросту числа туристов в первом полугодии 2021 года стала Москва. Также среди наиболее быстро восстанавливающих туризм регионов, помимо столицы, оказались Ростовская область, Алтайский край, Севастополь и Чечня.

Ранее стало известно, что Ростуризм принял решение о продлении текущего окна продаж туров по России с кешбэком до 31 августа. Туристы могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября и по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации. По правилась программы отдыхающим возвращается до 20 процентов кэшбэка от общей стоимости поездки.