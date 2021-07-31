«Роскосмос» показал первое видео из модуля «Наука»

«Роскосмос» показал на видео модуль МКС «Наука». Кадры размещены на YouTube-канале госпорпорации.

На ролике видно, как космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров открывают люки в новый российский модуль и вплывают в него. Дальше показывается оборудование многоцелевого лабораторного отсека.

«Наука» в штатном режиме пристыковался к МКС 29 июля. На станции «Наука» заняла место модуля «Пирс», который при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» был отстыкован от российского сегмента МКС.

В тот же день сообщалось, что двигатели «Науки» незапланированно заработали после стыковки. Причиной этого в госкорпорации назвали кратковременный сбой программного обеспечения.