На Сахалине попытались спасти выбросившегося на берег кита

Жители Сахалина попытались спасти кита, который выбросился на берег залива. Видео и подробности произошедшего опубликовал Telegram-канал Baza.

Происшествие произошло 8 августа, в заливе Байкал Охинского района. Жители села Москальво попытались самостоятельно столкнуть выбросившееся на мель животное обратно в море, однако им это не удалось. Чтобы помочь киту, был подогнан кран.

На кадрах видно, как кран поддевает в петлю из тросов под кита и пытается сместить его в сторону моря, однако животное не двигается с места и продолжает лежать на мели. Сообщается, что в ходе спасательных действий млекопитающему случайно повредили плавник.

Сахалинцы надеются, что вместе с ночным приливом кит сможет уплыть обратно в море.