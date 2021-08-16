Женщина похвасталась своей плодовитостью и испортила семейный ужин

Пользовательница Reddit была расстроена жалобами золовки о плодовитости и уехала с ужина

Пользовательница сайта Reddit под ником GlowingKash рассказала, как на семейном ужине сестра ее мужа похвасталась своей плодовитостью и испортила вечер.

По словам автора истории, на ужине в честь празднования дня рождения мужа золовка сообщила о своей шестой беременности. Вся семья была рада этой новости, однако GlowingKash расстроилась, так как не могла забеременеть уже в течение семи лет.

«Как только шумиха в честь будущего нового члена семьи успокоилась, сестра мужа начала заводить свою классическую песню о том, как ей надоело быть такой плодовитой», — поделилась женщина. Золовка пожаловалась, что никогда не сможет перестать рожать, ведь ей не помогают никакие виды контрацепции.

GlowingKash больше не смогла слушать речь сестры мужа — ей только недавно удалось накопить деньги на ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Женщина вышла из-за стола, а следом за ней, сдерживая слезы, пошел супруг. После этого пара уехала с вечеринки.

«Когда мы вернулись домой, родители мужа позвонили и попросили прощения, им было очень жаль, что все так получилось. А вот золовка назвала меня эгоисткой и "королевой драмы" и обвинила в испорченном праздновании ее беременности», — рассказала GlowingKash и добавила, что после этих слов мгновенно повесила трубку.

Пользователи сайта в комментариях поддержали автора истории. «Подождите, вы испортили празднование беременности? Забавно, ведь, по-моему, вы отмечали день рождения мужа», — написала ScorpioGirl70. Многие пользователи посоветовали отомстить золовке на следующем семейном празднике.

Ранее другой пользователь Reddit под ником Korzaz рассказал историю о том, как поругался с тетей на семейной встрече из-за предложения сесть за детский стол.