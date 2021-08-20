Китайским семьям разрешат заводить до троих детей

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) Китая разрешил гражданам заводить до троих детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа. Постановление вынесли в рамках принятой в пятницу, 20 августа, поправки к Закону о населении и планировании рождаемости.

В соответствии с новой редакцией закона, государство намерено пропагандировать среди населения вступление в брак и рождение детей в молодом возрасте. Кроме того, государство введет финансовые, налоговые, страховые, образовательные и жилищные льготы для молодых семей с детьми и снизит расходы родителей на рождение и воспитание молодого поколения — в том числе, на образовательные услуги.

Местные власти и работодателей будут поощерять за предоставление дополнительного отпуска сотрудникам, которые воспитывают малолетних детей. В планах китайского правительства — рассмотреть вопрос о предоставлении льготного жилья молодым семьям и налогового вычета за расходы на содержание детей до трех лет.

Решение о разрешении китайским семьям иметь троих детей Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая приняло еще в мае этого года. В июне Госсовет КНР отменил соответствующие штрафы. А в середине июня появилась информация, что власти Китая и вовсе решили изменить демографическую политику и полностью снять ограничения с рождаемости.