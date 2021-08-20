Сына депутата Рады предложили отправить воевать в Донбасс за поездки в Москву

Украинский журналист посоветовал отправить на войну сына депутата Рады за поездки в Москву

Украинский журналист Ярослав Коба возмутился развлекательными поездками сына депутата Верховной Рады Украины Юрия Аристова в Москву и предложил отцу отправить молодого человека воевать в Донбасс. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Речь идет об Артеме Аристове, который регулярно хвастается своей беззаботной жизнью в социальных сетях, а также фотографируется на Красной площади в Москве и лайкает публикации российских политиков, в частности заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

По словам Кобы, поведение парня является неприемлемым в условиях военных действий на Украине, поэтому для перевоспитания сыну политика следует побывать в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке страны. «И после этого уверяю вас, мистер Юрий, и другой контент появится у сына, и желание ехать в Москву отпадет», — посоветовал Аристову журналист.

Образом жизни молодого человека также возмутились сотрудники украинского издания «Инсайдер UA». Они заявили, что из-за нерассудительности юноши российские спецслужбы уже имеют огромный компромат на отца, являющегося влиятельным украинским политиком, и впоследствии смогут использовать полученную информацию в качестве шантажа.

24 июля в Верховную Раду был внесен законопроект, предполагающий лишение украинцев гражданства за получение российского паспорта. В документе Россия называется «страной-агрессором».