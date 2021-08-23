Ведущий Первого канала женился на 23-летней девушке

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Руслан Осташко сыграл свадьбу в Крыму. Об этом он сообщил в понедельник, 23 августа, в своем Instagram-аккаунте.

Журналист поделился свадебной фотографией, на которой он обнимает возлюбленную. «Счастье любит тишину, но внимательные наши подписчики все заметили», — написал он под снимком. Телеведущий добавил, что женился 21 августа. Он поблагодарил всех, кто был рядом.

Избранницей ведущего Первого канала стала 23-летняя модель Татьяна Попова. На ее аккаунт в социальной сети Instagram подписано более 35 тысяч пользователей.

Руслан Осташко несколько раз был женат. В одном из предыдущих браков у телеведущего родился сын.

Ранее сообщалось, что Осташко написал заявление в прокуратуру на рэп-исполнителя Моргенштерна. Ведущий выступил с критикой артиста в одном из выпусков передачи «Время покажет».