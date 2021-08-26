Появилась информация о пострадавших в теракте у кабульского аэропорта

Al Jazeera: в теракте у ворот аэропорта Кабула пострадали как минимум 15 человек

В теракте у ворот кабульского аэропорта пострадали как минимум 15 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в силах безопасности.

Ранее Пентагон подтвердил взрыв у ворот аэропорта Кабула. СМИ сообщили, что теракт совершил террорист-смертник после непродолжительной стрельбы по мирным жителям. Также сообщалось, что во взрыве пострадали солдаты контингента США.

По данным СМИ, трое американских солдат получили ранения. Также появилась информация о погибших. По данным Al Jazeera взрыв унес жизни двоих человек. Турция выступила с заявлением, что у аэропорта Кабула прогремело два взрыва.

26 августа США и Великобритания подтвердили информацию, что неизвестная террористическая группировка готовит нападения на аэропорт Кабула. Британские и американские военные ожидали теракта в ближайшие часы.