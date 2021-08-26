Светлаков отреагировал на жалобу Путину на персонажа из «Наша Russia»

Юморист Светлаков пошутил в ответ на жалобу Путину на Снежану Денисовну из «Наша Russia»

Юморист, бывший участник КВН Сергей Светлаков отреагировал на жалобу президенту России Владимиру Путину на его персонажа — учительницу Снежану Денисовну из юмористического шоу «Наша Russia». Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте артиста.

Комик опубликовал фотографию своего персонажа. «Не знала Снежана Денисовна, что она еще жива!» — пошутил юморист в подписи к снимку героини шоу «Наша Russia», последний сезон которого был снят десять лет назад.

Ранее учительница средней школы №26 в Ярославле Жанна Торхова пожаловалась Путину на отсутствие положительного образа педагога в произведениях массовой культуры, литературы, кино и СМИ. Она заявила, что наблюдать за образом Снежаны Денисовны смешно, но это «разрушает образ учителя и школы в целом».

Президент согласился со словами Торховой. Он подчеркнул, что от понимания этой проблемы необходимо перейти к ее реализации. По словам российского лидера, страна нуждается в том, чтобы создавать образ учителя как человека, от которого зависит будущее государства.

До этого стало известно, что Путин поддержал идею объявить 2023-й год в стране Годом педагога. Президент пояснил, что в 2023 году в стране будут отмечать 200-летие со дня рождения Константина Ушинского — одного из основателей российской педагогики.

Сатирическо-юмористическое шоу «Наша Russia» выходило на канале ТНТ с 2006 по 2011 год и запомнилось зрителям своими гротескными персонажами. Одной из самых популярных героинь программы стала педагог Снежана Денисовна из Воронежа, роль которой сыграл Сергей Светлаков. В скетчах показывается, как учительница обогащается за счет доверчивых учеников и их богатых родителей, используя шантаж и мошенничество.