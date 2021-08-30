В Киеве заподозрили угрозу встрече Зеленского с уснувшим на переговорах Байденом

Депутат Рады Кива: уснувший на переговорах Байден может не встретиться с Зеленским

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заподозрил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена находится под угрозой срыва после того, как глава Белого дома уснул на переговорах с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом парламентарий написал в Facebook.

«Срочно! Встреча президента Зеленского с президентом Байденом под угрозой срыва! Последний уснул на встрече с премьер-министром Израиля и может в ближайшее время не проснуться», — сыронизировал Кива.

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Ранее президент США Джо Байден уснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. На пресс-конференции глава правительства Израиля рассказывал о новом этапе дружбы между американским и израильским народами.

Члены Конгресса критически высказались о видео, они не только осудили поведение президента, но и потребовали его отставки. «Немедленно отстраните Джо Байдена! Наша страна под угрозой», — написал один из них. «Проснись, Джо. Тебе нужно подписать заявление об отставке», — возмутился другой.

Встреча украинского и американского лидеров была перенесена на 1 сентября из-за ситуации в Афганистане, об этом рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. С такой инициативой к Киеву обратилась американская сторона. В Вашингтоне отметили, что на последний день лета намечено завершение вывода американских войск из Афганистана, из-за этого Белый дом не сможет организовать мероприятие.