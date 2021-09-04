Россиян заподозрили в подкупе президента Гватемалы с помощью ковра с деньгами

Прокуратура Гватемалы проводит расследование в отношении граждан России, которые могут быть причастны к подкупу президента страны Алехандро Джамматтеи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ведомства Хуана Луиса Панталеона.

По данным The New York Times, представители компании якобы связанной с российским финансированием привезли в резиденцию главы государства ковер, полный денег.

Панталеон отметил, что сам Джамматтеи пока не является фигурантом расследования, поскольку ему не объявили импичмент. В администрации президента Гватемалы комментировать подозрения отказались.