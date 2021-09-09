В Раде информацию CNN о спецоперации Украины против бойцов ЧВК назвали чухней

Обнародованный американским телеканалом CNN материал о причастности Украины к спецоперации по задержанию 33 бойцов ЧВК Вагнера, которые воевали в Донбассе, не соответствует действительности. Об этом заявил руководитель парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «Интерфакс-Украина».

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По его словам, руководителем режиссерской группы CNN является руководителем московского офиса телеканала, что свидетельствует о предвзятой точки зрения на произошедшие в июле того года события. Другим подтверждением ложности материалов депутат Верховной Рады назвал положительную реакцию Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Я хотел спросить: они (CNN — прим. «Ленты.ру») хоть консультировались перед этим с ФСБ или нет, когда они такие слухи начали распространять. Просто мне кажется, что это уже всем стало очевидным», — сказал Арахамия и назвал фильм чухней.

Ранее CNN сообщил, что США помогли Киеву деньгами и советами в операции 2020 года украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 бойца ЧВК Вагнера, подозреваемых в причастности к конфликту в Донбассе.

Журналисты со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки Украины рассказали, что спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду. Планы не удалось осуществить из-за вмешательства Белоруссии.

В ФСБ России оценили и полностью подтвердили данные источника телеканала CNN о том, что США помогли Киеву в операции 2020 года украинских спецслужб. Представитель ведомства также указал на объективность подачи информации.