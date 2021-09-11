Родственники погибших 11 сентября подали в суд на США с целью «узнать правду»

Восемь американцев, члены семей которых погибли в терактах 11 сентября 2001 года, подали в суд на Национальный институт стандартов и технологий США (NIST), подразделение Минторга, с целью «узнать правду» о терактах. Об этом сообщили на своем сайте сторонники движения «Архитекторы и инженеры за правду об 11 сентября».

Инженеры и архитекторы, подозревающие американское государство в сокрытии правды о произошедшем, присоединились к родственникам погибших. Они также подписывали вместе с ними запрос к NIST, где предлагалось пересмотреть официальную модель падения третьего здания Всемирного торгового центра — 47-этажного небоскреба, обрушившегося одновременно с башнями-близнецами. NIST отклонил запрос, и его податели сочли, что это противоречит конституции.

По официальной версии 2008 года, здание обрушилось из-за пожара, который начался внутри. В результате независимого исследования, которое провели по заказу движения в Университете Аляски Фэйрбэнкс (UAF), выяснилось, что такое описание противоречит тому, что видно на видеозаписях с места событий. Модель, которую построили инженеры, указывает на падение здания из-за одновременного коллапса всех опорных колонн на одном из нижних этажей. В связи с этим активисты требуют обновления официальной информации об уничтожении здания и всей трагедии.

20 лет назад террористы захватили четыре гражданских лайнера. Два из них были направлены в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона, а последний упал в поле. Погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч получили ранения.

