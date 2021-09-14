Назван главный цвет 2022 года

Известный лакокрасочный бренд Dulux из Великобритании назвал главный цвет 2022 года. Голубой оттенок получил название Bright Skies, сообщает Dezeen.

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Название цвета переводится как «яркие небеса». В компании выбор объяснили тем, что оттенок «идеально передает оптимизм и желание начать все с начала, что считается настроением момента». В процессе выбора принимали участие эксперты в области дизайна, моды, интерьеров, экономики и архитектуры. Они отметили «душевные» качества цвета.

«Совместный опыт ощущения себя в ловушке и растущее беспокойство за будущее нашей прекрасной, но хрупкой планеты тесно связаны с Bright Skies. Сейчас люди хотят ожить и насладиться возвращающимися к ним свободами», — объяснила креативный директор Dulux UK Марианна Шиллингфорд.

В сентябре 2020-го Dulux назвал цветом 2021 года землисто-бежевый оттенок под названием Brave Ground. На русский язык оно переводится как «плодородная почва». Свой выбор эксперты объяснили пандемией коронавируса, когда люди оказались вынуждены поменять условия жизни и работы.