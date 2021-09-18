Блогер Mellstroy отработает избиение россиянки менеджером по закупкам

В Москве избившего в прямом эфире 21-летнюю девушку россиянина Андрея Бурима, известного как Mellstroy, отправили на исправительные работы. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Бурим будет отрабатывать в коммерческой фирме менеджером по закупкам в течение шести месяцев с удержанием 10 процентов от зарплаты в доход государства.

9 июля Пресненский суд Москвы приговорил блогера к шести месяцами исправительных работ. Он также должен выплатить россиянке больше 72 тысяч рублей.

19 октября прошлого года Бурим избил российскую модель Алену Ефремову во время стрима. Он несколько раз ударил девушку головой о стол и разбил ей лицо. На следующий день администрация видеохостинга YouTube заблокировала его канал. Однако стример продолжил вести прямые трансляции на других страницах.

