Одноклассник пермского стрелка рассказал о его увлечениях

Одноклассник расстрелявшего студентов Пермского госуниверситета 18-летнего Тимура Бекмансурова рассказал о его увлечениях. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает телеканал «360».

По словам молодого человека, Бекмансуров, учась в школе, интересовался всем, что связано с военной тематикой и оружием. Если во время урока обсуждались боевые действия или что-то связанное с ведением боевых действий, то он вызывался отвечать. «Было понятно, что любил всякие такие темы»,— рассказал одноклассник пермского стрелка.

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров вошел на территорию одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл огонь по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья.

В результате случившегося, по данным Следственного комитета России (СКР), шесть человек погибли, 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, некоторые были госпитализированы с травмами и ранениями различной степени тяжести. Преступника сумел обезвредить прибывший к университету экипаж ДПС.

