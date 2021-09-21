Черчесов объяснил отказ возглавить сборную Ирака

Черчесов заявил, что не возглавил сборную Ирака, так как не успел проанализировать ошибки

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему отказался от предложения возглавить национальную команду Ирака. Об этом сообщает «Россия-24».

Как объяснил специалист, иракская сторона связалась с ним через полчаса после ухода из российской сборной. После этого он провел встречу с их представителем в своем кабинете в здании Российского футбольного союза (РФС).

«Сказал, что не готов. Чтобы что-то начать новое, необходимо понять, что было сделано не так. Такое решение было бы безответственным», — заявил Черчесов. Он также добавил, что сейчас начал понимать, в какую сторону ему нужно двигаться. Тренер подчеркнул, что о новом месте работы болельщики узнают из прессы.

Об отказе Черчесова возглавить сборную Ирака стало известно 30 июля. Также тренер заявлял, что работу ему предлагали национальные команды Китая и Саудовской Аравии. Сборную России специалист возглавлял с 2016 по 2021 год.