Александр Емельяненко рассказал о желаемой периодичности проведения боев

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал о том, с какой регулярностью хочет проводить поединки. Интервью со спортсменом опубликовано на канале sergeymeza на YouTube.

Атлет отметил, что готов выходить на ринг каждый месяц. Он также отметил, что в некоторые месяцы у него запланировано по два боя. «Мне какая разница? Я с Тарасовым подрался — повреждений нет, а в плане физической, функциональной и технической формы я хорошо себя чувствую», — добавил Емельяненко.

Бой с блогером Артемом Тарасовым по правилам бокса в перчатках для ММА прошел 18 сентября. Емельяненко одержал победу единогласным решением судей.

В активе 40-летнего спортсмена 37 боев в ММА на профессиональном уровне. Он одержал 28 побед, потерпел восемь поражений и один поединок свел вничью.