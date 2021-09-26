За телами погибших на Эльбрусе отправили спасателей из МЧС

Высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС доставит тела погибших в ночь на 24 сентября на Эльбрусе альпинистов. Об этом в воскресение, 26 сентября, Эльбрусский поисковый отряд сообщил в своем Instagram.

По словам спасателей, их работу осложняет порывистый ветер и низкая температура. На странице демонстрируется видео со сборами и высадкой отправленного отряда у подножия горы. Заметно, что спасателям приходится преодолевать сильные порывы ветра и бороться с метелью. В операции принимают участие 22 сотрудника Эльбрусского МЧС.

Вечером 23 сентября группа из 19 альпинистов, находящихся на высоте 5,4 тысячи метров на склоне Эльбруса, запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий. В результате происшествия погибли пятеро альпинистов, 14 туристов удалось спасти, 11 из них получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

