Папа Римский запланировал визит на Украину

Папа Римский Франциск намерен посетить Украину в 2022 году. Об этом сообщил архиепископ Мечислав Мокшицкий, митрополит Львовской Римско-католической церкви (РКЦ) в интервью польскому агентству KAI.

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По его словам, папа уже давно планировал визит на Украину и надеется, что удастся его совершить. «Я узнал, что святейший отец планирует такой визит в следующем году», — заявил Мокшицкий. Он добавил, что точной даты приезда главы католической церкви в республику пока нет.

Ранее стало известно, что вселенский патриарх Варфоломей в августе приехал на Украину на празднование 30-летия независимости страны, проигнорировав протесты большинства канонических православных верующих. 22 августа вместе с верующими Православной церкви Украины (ПЦУ) он провел службу в Софийском соборе.

Русская православная церковь (РПЦ) раскритиковала этот визит, заявив, что игнорирование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) вселенским патриархом является «абсурдной и позорной ситуацией».

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский обсудил в телефонном разговоре с папой Римским Франциском войну в Донбассе и пригласил его совершить «судьбоносный визит» в страну. Во время беседы политик назвал Святой престол моральным авторитетом для всего мира и заверил, что на Украине представители всех религий «чувствуют себя комфортно». Он поблагодарил папу за молитвы о мире в республике и заверил, что визита понтифика ждет весь украинский народ.