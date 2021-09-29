В МВД оценили заявления КПРФ словами «не соответствуют действительности»

В МВД России оценили заявления членов КПРФ и напомнили об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным столичной полиции, два члена партии скрываются от правоохранителей, чтобы избежать административной ответственности за высказанные ранее призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Один из них находится в здании приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, другой — в офисе юридической службы московского горкома КПРФ.

«ГУ МВД России по городу Москве расценивает публичные заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, осуществляющим мероприятия по обеспечению общественного порядка. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что силовики не блокировали здание приемной Мельникова и не входили внутрь.

Ранее председатель КПРФ Геннадий Зюганов назвал «уголовным преступлением» инцидент с блокированием полицейскими в Москве общественной приемной первого вице-спикера Госдумы седьмого созыва от КПРФ Ивана Мельникова.