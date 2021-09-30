Губерниев предложил норвежским критикам Логинова «пойти в жопу и заткнуться»

Телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание норвежского лыжника Тарьея Бе, назвавшего россиянина Александра Логинова мошенником. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

Губерниев предложил Бе, а также норвежским журналистам, выступающим с критикой в адрес Логинова, замолчать. «Хочется сказать: ребят, в жопу пошли и заткнулись!» — сказал телеведущий.

Он также отметил, что Логинов отбыл дисквалификацию за употребление допинга и извиняться не обязан, и назвал заявление Бе разговорами в пользу бедных. «Это психологическое давление перед Олимпиадой. Проблем хватает у всех», — объяснил Губерниев слова Бе.

Телеведущий добавил, что необходимо прекратить разговоры о допинге в российском спорте. «Команда выступает честно и чисто! Хватит вспоминать, что было много лет назад», — подытожил Губерниев.

30 сентября норвежское издание Dagbladet опубликовало фрагмент автобиографии Тарьея Бе «Братская сила». В книге спортсмен выразил возмущение тем, что Александр Логинов стал чемпионом мира-2020 в спринте, и назвал его мошенником. По мнению Бе, россиянин не должен был участвовать в гонке, так как был уличен в использовании эритропоэтина и отстранен от спорта с 2014 по 2016 год.

На слова Бе отреагировал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Он назвал высказывания норвежца хамскими.