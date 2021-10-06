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Меган Маркл сочла членов королевской семьи «недружелюбными и завистливыми»

Биограф Мортон: Маркл нашла «недружелюбными и завистливыми» родственников принца Гарри
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Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Seth Wenig / AP

Меган Маркл сочла некоторых членов королевской семьи «недружелюбными и завистливыми». Об этом пишет The Mirror со ссылкой на переиздание книги королевского биографа Эндрю Мортона «Меган. Принцесса из Голливуда».

Журналист пишет, что герцогиня Сассекская так и не смогла наладить отношения с некоторыми родственниками мужа, и в этом виноваты обе стороны. «Понятно, что Меган навела шороху в королевской семье, и все считали, что с ней и Гарри сложно иметь дело. В свою очередь, сама Меган нашла некоторых членов семьи — не королеву и не принца Филиппа — недружелюбными и завистливыми», — отметил Мортон.

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Автор добавил, что хотя отречение принца Гарри и Меган Маркл от обязанностей старших членов королевской семьи и их отъезд из Великобритании нанес серьезный ущерб королевской семье как институту, он порадовал тех, с кем не поладила герцогиня Сассекская.

По мнению Мортона, Меган Маркл не много потеряла, приняв решение об отъезде. Он утверждает, что ее интересовала работа над личными проектами, такими как коллекция одежды и кулинарная книга, и она вполне могла заниматься ими вне королевской семьи. Сам институт герцогиня сочла «медленным, повторяющим самого себя и начисто лишенным воображения».

Ранее сообщалось, что королевская семья выделила для супруги принца Гарри Меган Маркл «внушительный» персонал, который провел сотни часов, проверяя ее социальные сети и сообщая о троллях в полицию. Герцогиня не раз жаловалась, что ее донимают ненавистники.

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от звания членов королевской семьи в январе 2020 года. Они решили получить право переехать в США, чтобы работать и заниматься предпринимательской деятельностью. Отношения принца Гарри и Меган Маркл с Букингемским дворцом окончательно испортились в марте 2021 года после скандального интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором герцогиня Сассекская намекнула на расистские настроения некоторых членов королевской семьи.

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