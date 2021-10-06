В Госдуме назвали причину ненадежности Украины как газового партнера для Европы

Депутат Павел Завальный назвал причину, по которой Украина не является надежным газовым партнером для Европы. Об этом глава комитета Госдумы по энергетике рассказал в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ), передает РИА Новости.

По его словам, украинская газотранспортная система (ГТС) стареет. Завальный отметил, что непринятие решений по ее будущему, модернизации и капитальному ремонту будет только снижать ее надежность и безопасность. Парламентарий подчеркнул, что Венгрия могла отказаться от транзита через украинскую территорию, так как Киев не является надежным партнером. Поставки по стареющим газопроводам могут повлиять на энергобезопасность ряда стран и в целом юго-восточной Европы, так что решения о прекращении транзита газа через Украину все чаще будут приниматься европейскими потребителями, объяснил депутат.

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27 сентября «Газпром» заключил с Венгрией два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет продавать Будапешту 4,5 миллиарда кубометров газа в год, который будет поступать на венгерскую территорию через Сербию и Австрию. Позднее, 1 октября, «Газпром» объявил о прекращении транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины. Киев лишился возможности импортировать газ из Венгрии по схеме виртуального реверса, которая предполагала отбор транзитного газа, предназначавшегося Будапешту.

По оперативным данным АО «Укртрансгаз», Украина приостановила закачку природного газа в подземные хранилища (ПГХ).

Венгерский оператор газотранспортной системы FGSZ заявил о возобновлении транзита российского газа в страну через Украину в воскресенье, 3 октября, однако 4 октября «Оператор ГТС Украины» опроверг эту информацию.